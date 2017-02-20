بيل غيتس: شراكتنا مع السعودية عززت أثر العمل الخيري

أعرب مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس عن تفاؤله إزاء منطقة الشرق الأوسط ومستقبلها بفضل شبابها الشغوف بدفع عجلة التطور بابتكار الجديد في عدة مجالات، سواء في القطاع الصحي أو التكنولوجي أو التعليمي، مشددا على أن الشراكة مع السعودية عززت من أثر العمل الخيري.

وأرجع أسباب تفاؤله لحماسة الشباب وشغفهم بالإبداع والابتكار، خصوصاً فيما يتعلق باستيعابهم وتقبّلهم للتكنولوجيا. وتابع “إذا ما نظرنا إلى شركات الإنترنت الناشئة، وبعض الإحصائيات حول استخدام خدمات الإنترنت، سيتضح لنا جلياً أن الكثير من دول المنطقة (الشرق الأوسط) متصلة ببعضها بعضاً، بل وتتواصل مع باقي دول العالم على نحو فعّال.

وفي الوقت الذي عبر فيه رجل الأعمال الأميركي بيل غيتس عن أسفه البالغ عن الصراع في سوريا وما آلت إليه حالة اللاجئين، أكد على التقدم الذي أحرز في المجال الصحي، خصوصا المساهمة في خفض معدل وفيات الأطفال خلال الأعوام الماضية في الشرق الأوسط.

هذا ولم يغفل مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس عن الإشادة بسخاء منطقة الشرق الأوسط في دعم العمل الإنساني والخيري، ضاربا المثل بجهود الإمارات ومساهمتها في التطعيم ضد شلل الأطفال والقضاء عليه، إضافة إلى الشراكة الفاعلة مع المملكة العربية السعودية لتعزيز أثر العمل الخيري.