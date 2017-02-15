 محافظة الخرج تدعو المتضررين من السيول لتقديم ما يثبت تضررهم خلال 10 أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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محافظة الخرج تدعو المتضررين من السيول لتقديم ما يثبت تضررهم خلال 10 أيام

محافظة الخرج تدعو المتضررين من السيول لتقديم ما يثبت تضررهم خلال 10 أيام
المناطق - الخرج

حددت محافظة الخرج مهلة 10 أيام تبدأ من اليوم، أمام المتضررين من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين، لتقديم ما يثبت تضررهم.

وأوضحت المحافظة أن المتضررين في الدلم والهياثم ونعجان سيقدمون إثباتاتهم في مراكزهم، فيما باقي المتضررين في المراكز التابعة للمحافظة سيكون تقديم طلبات التعويض لهم في مقر مبنى محافظة الخرج.

وكانت سيول وأمطار غزيرة قد اجتاحت عدداً من مراكز وقرى محافظ الخرج جنوب العاصمة الرياض، حيث غطّت المياه الشوارع والطرقات، وتسببت في خسائر وأضرار للمواطنين والمحال التجارية.

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