أبو الغيط: الانقسام يحول دون بناء نظام إقليمي في الشرق الأوسط

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط الأحد 19 فبراير/ شباط بأن حالة الأنقسام تحول دون إعادة بناء نظام إقليمي جديد للمنطقة العربية

وقال أبو الغيط في بيان صدر عن الجامعة العربية يتضمن كلمته التي ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن:”الوضع الحالي في المنطقة ليس مواتياً لبناء نظام إقليمي جديد من وجهة نظر عربية، في ضوء حالة الانقسام التي يعاني منها العالم العربي حاليا”.

وأضاف أبو الغيط: “أي نظام إقليمي جديد يمكن أن يقوم في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يتأسس، على سيادة الدولة الوطنية مع التزامها بمعايير العدالة وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وجاء في البيان أيضا: “عدم تمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم القومية في دولة مستقلة كان سببا أساسيا وراء حالة الغضب والتوتر التي شهدتها المنطقة طوال العقود الماضية”.

وختم البيان قوله بخصوص القضية الفلسطينية: “الجميع صار يعرف ما هو مطلوب من أجل حل القضية الفلسطينية إلا أن المجتمع الدولي تنقصه الإرادة لإنفاذ الحل وتحقيقه بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.