“صحة حفر الباطن ” تشكيل لجنة للوقوف على تطوير وتجهيز قسمي العمليات والعناية المركزة في مستشفى القيصومة

شكلت صحة بحفر الباطن لجنة مختصة من مستشفى حفر الباطن المركزي للتعاون مع مستشفى القيصومة العام لتذليل العقبات الخاصة بتشغيل قسمي العمليات والعناية المركزة ،

وأوضحت صحة حفر الباطن أن اللجنة تهدف الى زيارة مستشفى القيصومة للوقوف علي احتياج قسم العمليات والعناية المركزة وتقديم الملاحظات التي تهدف الى تطوير قسم العمليات والعناية المركزة

وبينت صحة حفر الباطن أن اللجنة باشرت دورها ودونت بعض الملاحظات التى تسهم في تطوير قسم العمليات والعناية المركزة

كما بينت صحة حفر الباطن أنه تم عقد اجتماع مع المساعد للطب العلاجي وذلك لتخصيص إحدى غرف العمليات بالمستشفى المركزي يقوم من خلاله اطباء مستشفى القيصومة بإجراء العمليات الخاصة بمرضاهم لحين الانتهاء من تجهيز قسم العمليات والعناية المركزة

الجدير بالذكر أنه وجه مدير الشئون الصحية ناصر الصافي بسرعة انجاز مبنى الكلى الجديد بمستشفى القيصومة العام وتجهيزه وتشغيله من قبل الشركة المشغلة لمراكز الكلى بوزارة الصحة وتحت اشراف الشئون الصحية بما يضمن تقديم افضل الخدمات الصحية لمرضى الكلى بالقيصومة.