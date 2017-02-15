 بلدية الخفجي تضخ أكثر من مليون و 300 جالون خلال 8 ساعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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بلدية الخفجي تضخ أكثر من مليون و 300 جالون خلال 8 ساعات

بلدية الخفجي تضخ أكثر من مليون و 300 جالون خلال 8 ساعات
المناطق - الخفجي

ضمن اطار استعداداتها لموسم الامطار قامت بلدية محافظة الخفجي بأعمال التجهيزات اللازمة والصيانة

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر بن ابراهيم السبيعي ان أعمال التي قامت بها البلدية هي صيانة كافة المضخات العاملة في محطات تصريف مياه الأمطار ودهان وصيانة غرف المحابس وصيانة وتنظيف ودهان الأحواض الرئيسة لدخول مياه الأمطار لمحطات تصريف المياه وصيانة وتنظيف المولدات العاملة في المحطات وكذلك المولدات المتنقلة بأنواعها وصيانة وتنظيف ودهان كافة غرف التفتيش وغرف المصائد المتفرعة من خطوط التصريف.

وأضاف السبيعي إلى أن البلدية حرصت على متابعة واستمرارية صيانة محطات الضخ وخطوط تعريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية وكذلك كافة مضخات المياه الثابتة والمتنقلة على مدار العام ويتم تكثيف ذلك قبل وبعد موسم الأمطار مباشرة لضمان جاهزية واستعداد المحافظة وفرق الطوارئ لموسم الأمطار.

وكشف أن محافظة الخفجي شهدت هطول كميات أمطار مؤخرا بلغت مليون وثلاثة مائة وخمسة وعشرون جالون خلال 8 ساعات الأولى حيث تم تشغيل عدد (6) سيارات تنكر لسحب هذه الكمية بعدة أماكن .

وأشار أن المواقع هي أمام المدارس-أمام المستشفيات وشارع الأمير طلال بن عبدالعزيز وشارع الملك عبدالله وشارع الهفوف وشارع دارين وشارع الملك سعود وشارع أبي بكر الصديق وشارع طارق بن زياد وشارع الرياض وطريق الأمير سلطان.

كما تم تشغيل جميع المضخات وجميع شبكات تصريف مياه الأمطار وذلك حسب الخطة التي تم وضعها جرياً على العادة السنوية في موسم الأمطار 

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