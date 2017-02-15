 “العمل” تودع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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“العمل” تودع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى

“العمل” تودع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى
المناطق_الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأحد، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت  285,800,000 مليون ريال، تمثل استحقاق شهر جمادى الأولى الحالي.

وبين، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ  19,314 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وشدد وكيل الضمان الاجتماعي، على أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة- الذي يعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي- هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم، وفق ضوابط معينة وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهي تضع في عين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية، بحيث لا تتجاوز المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد، مؤكدا على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.

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