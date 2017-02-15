 الأرصاد : سحب رعدية على 7 مناطق مصحوبة بنشاط للرياح السطحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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الأرصاد : سحب رعدية على 7 مناطق مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

الأرصاد : سحب رعدية على 7 مناطق مصحوبة بنشاط للرياح السطحية
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الرياض ، نجران ، جازان ، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ،وحالة البحرمتوسط الموج،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين،و حالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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