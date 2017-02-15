السجن 19 سنة لمواطنَين تواصلا مع “القاعدة” عبر “سكايب” وخرجا بهويات مزورة للقتال بسوريا

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على مواطنين بالسجن لمدة 19 سنة والغرامة 2000 ريال، لإدانتهما بالسفر لليمن بهويات مزورة بهدف الالتحاق بتنظيم “القاعدة” الإرهابي والقتال في سوريا، والتواصل مع الإرهابيين عبر برنامج “سكايب”.

وأصدرت المحكمة حكمها الابتدائي خلال جلستها أمس “الأحد” بالسجن على المتهم الأول لمدة 9 سنوات، والثاني لمدة 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافهما، وتغريم كل منهما 1000 ريال، ومنعهما من السفر لخارج المملكة لمدد مماثلة لفترات محكوميتهما.

وتضمن الحكم قراراً بإدانة المتهمين بمخالفة نظام مكافحة التزوير، ونظام أمن الحدود للحصول على هويتين مزورتين للخروج من البلاد، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، والتواصل مع المنسقين لخروجهما عبر برنامج “سكايب”، إلى جانب التستر على أحد المشبوهين كان يرغب في الخروج لمواطن الفتنة.