إغلاق مطاعم وبوفيهات ومغاسل مخالفة للاشتراطات الصحية بنجران أغلقت أمانة منطقة نجران عدد من المطاعم والبوفيهات ومغاسل الملابس لمخالفتها للاشتراطات الصحية. وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أنه نتج عن الجولة إغلاق عدداً من المطاعم والبوفيهات ومغاسل الملابس مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بعد رصد وضبط مخالفات صحية اشتملت على عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة و وجود كبده مجهولة المصدر وعدم تشغيل أجهزة مصايد الحشرات وعدم وجود رخص صحية وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تغطيه أوعية النفايات بالإضافة إلى وجود سكن للعمال داخل المحلات. وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله ال فاضل أن هذه الجولات تأتي بمتابعة من أمين المنطقة المهندس فارس الشفق للتأكد من تطبيق مواصفات السلامة الصحية وتوفر كافة وسائل الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي . ودعاء آل فاضل الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال طوارئ الامانة 940 ومواقع التواصل الاجتماعية. ٢٠‏/٢‏/٢٠١٧، ٨:١٠:٥٠ ص: عبدالله ناصر ال فاضل الأمانة: أمانة نجران تغلق مطعم مخالف للاشتراطات الصحية… اغلقت امانة منطقة نجران احد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية بحي العريسة يأتي ذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف المطابخ والمطاعم والبوفيهات للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة نجران ومدى استيفاءها للاشتراطات الصحية . وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أن الفرق الرقابية أغلقت احد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية وذلك لوجود حشرات داخل الاكل وتدني مستوى النظافة بالإضافة الي عدم التقيد بالزي الرسمي. وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل تشديد أمين المنطقة المهندس فارس الشفق حيال تكثيف الجهود على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وفق الزيارات المجدولة لضمان سلامة الإجراءات الصحية وتقديم خدمات متميزة بالتعاون مع بلاغات المستفيدين وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية. داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم الطوارئ (940).

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