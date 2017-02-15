قرارات التغييرات وتكليفات بإدارة خدمات المياه بجازان

أصدر مدير عام إدارة خدمات المياه منطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر ، قرارات والتغييرات الإدارية لتطوير أداء العمل وتحسين خدمة المواطنين وتكليفات لعدد من منسوبي إدارة خدمات المياه بجازان، قضت بتكليف المهندس باسم الأمير مدير لإدارة التشغيل والصيانة وتكليف المهندس حسن سالم السهيمي لإدارة المشاريع وتكليف الأستاذ محمد الحفاف مدير الشؤون الإدارية والمالية وتكليف الأستاذ حسن الفيفي مدير إدارة الأمن الصناعي وتكليف الأستاذ منصور عكور مدير إدارة المتابعة كما أصدر قراراً بتكليف الأستاذ نزار هادي مديرا مكتب المدير العام وتكليف الأستاذ سامي حكمي مديرا لإدارة تنمية موارد المياه والأراضي وقد حث الجبر المعينين على بذل الجهود والسعي لرقي خدمات المياه المنطقة.