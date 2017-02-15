“واس” تطلق قناة “واس فارسي” عبر الـ”تلغرام” لاستهداف الناطقين بالفارسية

أطلق وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم قناتها الفارسية عبر تطبيق “تلغرام”، تستهدف من خلاله إيصال أخبارها للمتلقين الناطقين باللغة الفارسية في إيران وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي التي تتحدث اللغة الفارسية كلغة رسمية ثانية.

و تهدف وكالة الأنباء السعودية من إطلاق قناة “واس فارسي” عبر تطبيق “تلغرام”، إلى إبراز جهود المملكة الدبلوماسية الحثيثة لعودة الاستقرار لدول المنطقة، ومحاربة الإرهاب و التطرف، الذي عصف بدول المنطقة.

كما تهدف إلى إيصال الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية، ومواقفها الثابتة في دعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة لإبراز الجهود الإنسانية للمملكة في إغاثة الشعوب المنكوبة خاصة الشعب السوري واليمني والعراقي.

كما تهدف وكالة الأنباء السعودية من إطلاق هذه القناة من الوصول السريع للناطقين باللغة الفارسية، خاصة بعد ما قامت سلطات النظام الإيراني بحجب موقع “واس فارسي” النسخة الفارسية لموقع الوكالة على الشبكة العنكبوتية.