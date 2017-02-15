فرع الهيئات بالباحة … يعرض برامج ( قيمنا) على شاشات الأسواق

قام فرع الرئاسة العامة للهيئات بمنطقة الباحة ممثلا في إدارة التوعية والتوجيه بعرض برامج ( قيمنا ) وذلك ضمن الشراكات التي يقوم بها فرع الرئاسة العامة للهيئات مع بعض الأسواق الكبرى بالمنطقة ، ويحتوي البرنامج على العديد من المقاطع التوعوية والتوجيهية والتي انتجتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، على شاشات بعض الأسواق و تستهدف توعية شرائح المجتمع المختلفة ببعض القيم .

من جانبه ثمّن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة لأصحاب الأسواق تفاعلهم واستجابتهم في هذا التعاون المثمر .