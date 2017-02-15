دراسة: تناول الأسماك أسبوعيا يقي من أضرار الوجبات السريعة

تنصح دراسة طبية بأهمية تناول حصتين من الأسماك الزيتية أسبوعيا، لدورها في عكس الأضرار الناجمة عن الحمية الغذائية غير الصحية، فضلا عن الإفراط في تناول الوجبات السريعة الضارة المشبعة بالدهون ونسب الملح المرتفعة.

وشددت الدراسة على أن البدانة مع زيادة مخاطر الإفراط في تناول الوجبات السريعة يمكن أن يمنع الجسم من إنتاج أجسام مضادة كافية للوقاية من الأمراض، ونتيجة لذلك، يصبح الجهاز المناعي أكثر عرضة للعدوى البكتيرية والفيروسات وغيرها من الأمراض.

وشدد العلماء في جامعة ليفربول البريطانية على أهمية تناول أسماك السالمون والرنجة الغنية بالأحماض الدهنية والأوميجا–3، لعكس الأضرار التي تلحق بالجهاز المناعي جراء الوقوع فريسة للسمنة.

وكان الباحثون قد عكفوا على اختبار اثنين من المكملات الغذائية لمعرفة ما إذا كان يمكن عكس التغييرات في النظام الغذائي للوجبات السريعة .. وقد تم في هذه الدراسة – التي نشرت في العدد الأخير من مجلة “علم وظائف الأعضاء التجريبية “- تغذية نحو 32 فار بالوجبات السريعة للتأكد من وقوعهم فريسة للبدانة.

ولوحظ أن الفئران الذين انتظموا في تناول الأحماض الدهنية والأوميجا -3 تراجعت بينهم بصورة ملموسة الآثار السلبية لتناول الوجبات السريعة، فضلا عن التأثير التأكسدي لهذه الوجبات الضارة.