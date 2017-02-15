وظائف إدارية شاغرة في غرفة ينبع

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع عن رغبتها في شغل وظيفة قيادية بمسمى الأمين العام بشخصية سعودية مؤهلة.
واشترطت الغرفة على المتقديم أن يكون:
1- حاصل على شهادة جامعية يفضّل أن تكون في أحد فروع علم الإدارة أو الاقتصاد، مع خبرةٍ لا تقل عن (3) سنوات في الأعمال ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.
2- إجادة اللغلة الإنجليزية.
3- إجادة استخدام برامج وتطبيقات الحاسب الآلي ذات الصلة.
4- خبرة في العلاقات العامة والتواصل.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الغرفة أنه على الراغبين، تُقدّم الطلبات باسم رئيس مجلس الإدارة على عنوان غرفة ينبع: (البريد الإلكتروني: pro@ynbcci.org.sa )، أو على (الفاكس: 0143224257).
وأعلنت الغرفة عن حاجتها لإشغال وظيفة أخصائي اتصالات إدارية، مشترطة على المتقدم أن يكون لديه الإلمام ببرامج الحاسب الآلي ذات الصلة.
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