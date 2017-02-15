وظائف إدارية شاغرة في غرفة ينبع

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع عن رغبتها في شغل وظيفة قيادية بمسمى الأمين العام بشخصية سعودية مؤهلة.

واشترطت الغرفة على المتقديم أن يكون:

1- حاصل على شهادة جامعية يفضّل أن تكون في أحد فروع علم الإدارة أو الاقتصاد، مع خبرةٍ لا تقل عن (3) سنوات في الأعمال ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.

2- إجادة اللغلة الإنجليزية.

3- إجادة استخدام برامج وتطبيقات الحاسب الآلي ذات الصلة.

4- خبرة في العلاقات العامة والتواصل.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الغرفة أنه على الراغبين، تُقدّم الطلبات باسم رئيس مجلس الإدارة على عنوان غرفة ينبع: (البريد الإلكتروني: pro@ynbcci.org.sa )، أو على (الفاكس: 0143224257).

وأعلنت الغرفة عن حاجتها لإشغال وظيفة أخصائي اتصالات إدارية، مشترطة على المتقدم أن يكون لديه الإلمام ببرامج الحاسب الآلي ذات الصلة.