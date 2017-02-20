مصر.. حكم نهائي بإعدام 10 متهمين بمذبحة استاد بورسعيد

أيدت محكمة النقض المصرية، إعدام عشرة متهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، التي أوقعت أكثر من 70 قتيلا، عقب مباراة لكرة القدم بين فريقي المصري والأهلي، علما أن محكمة النقض تعد أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن.

وجرت أحداث استاد بورسعيد في أول فبراير 2012، ووصفت بأسوأ كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، بالنظر إلى عدد ضحاياها.

وأوقف اللعب في استاد بورسعيد لمدة خمس سنوات بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، في سلسلة العقوبات التي طبقت بعد الفاجعة.

وقضت محكمة للجنايات، في يونيو 2015، بإعدام 11 شخصا وسجن عدد آخر أدينوا بالقتل في أحداث الشغب التي اندلعت في استاد مدينة بورسعيد الساحلية بعد مباراة بين الأهلي وفريق المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز.