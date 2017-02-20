غطرسة “معمم” إيراني تمنعه الالتزام بالنظام.. والاعتداء على مواطن إيراني طالب بحقه

كشف مقطع مصور في أحد المواقع الإيرانية، عن غطرسة معممي النظام الإيراني، ورفضهم التزام النظام مع المواطنين الإيرانيين البسطاء، لكونهم من خرجي الحوزات ولهم مكانتهم الاجتماعية.

وأظهر المقطع المصور، كبريا أحد المعممين “علماء الدين” في إيران يجتاز أحد الصفوف الواقفة أمام أحد الصرافات الآلية، رافضا الالتزام بالصف كونه من علماء الدين الذين يرون أنفسهم فوق النظام في إيران.

وأظهر المقطع تهجم المعمم على أحد المواطنين الذين طالبوه بالتزام دوره، وهو ما رفضه المعمم وقاده للتهجم على المواطن الإيراني.