 غطرسة “معمم” إيراني تمنعه الالتزام بالنظام.. والاعتداء على مواطن إيراني طالب بحقه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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غطرسة “معمم” إيراني تمنعه الالتزام بالنظام.. والاعتداء على مواطن إيراني طالب بحقه

غطرسة “معمم” إيراني تمنعه الالتزام بالنظام.. والاعتداء على مواطن إيراني طالب بحقه
المناطق-إيران

كشف مقطع مصور في أحد المواقع الإيرانية، عن غطرسة معممي النظام الإيراني، ورفضهم التزام النظام مع المواطنين الإيرانيين البسطاء، لكونهم من خرجي الحوزات ولهم مكانتهم الاجتماعية.

وأظهر المقطع المصور، كبريا أحد المعممين “علماء الدين” في إيران يجتاز أحد الصفوف الواقفة أمام أحد الصرافات الآلية، رافضا الالتزام بالصف كونه من علماء الدين الذين يرون أنفسهم فوق النظام في إيران.

وأظهر المقطع تهجم المعمم على أحد المواطنين الذين طالبوه بالتزام دوره، وهو ما رفضه المعمم وقاده للتهجم على المواطن الإيراني.

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