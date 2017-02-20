الجاسر يدشن أسبوع زراعة الشجرة في محافظة القريات

دشن محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر اليوم أسبوع زراعة الشجرة الأربعين حيث قام الجاسر بغرس شتلة زيتون إيذاناً ببداية أسبوع الشجرة وذلك في الممشى بالقرب من مطار مدينة القريات والذي تنظمه مديرية الزراعة بمحافظة القريات على مستوى منطقة الجوف لهذا العام تحت شعار(الشجرة حياتنا)خلال الفترة( ٢٢-٢٨/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ ) وقد شاركت بلدية محافظة القريات و إدارة التعليم بالقريات ومجلس شباب الجوف وفريق غوث التطوعي بزراعة شتلات الزيتون والتي تم إنتاجها في مشتل المديرية كما تم توزيع ملصقات ومطويات إرشادية زراعية على الحضور للتوعية بأهمية الحفاظ على الشجرة ودورها في الحياة .

وفي الختام قام مديرعام الزراعة بمحافظة القريات/هزاع الأفنس الرويلي بتقديم درع تذكاري إلى كلاً من سعادة محافظ القريات وإلى سعادة رئيس بلدية القريات والجهات المشاركة مثمناً دور الجميع في تعاونهم مع المديرية بهذه المناسبة الزراعية لتحقيق الهدف المنشود.