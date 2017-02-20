 نجاح عملية تثبيت لفقرات الظهر لمريض ستيني بمستشفى حفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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نجاح عملية تثبيت لفقرات الظهر لمريض ستيني بمستشفى حفر الباطن

نجاح عملية تثبيت لفقرات الظهر لمريض ستيني بمستشفى حفر الباطن
حفر الباطن - المناطق

أعلنت الصحة عن نجاح فريق طبي متخصص بمستشفى حفر الباطن المركزي في تثبيت فقرات أسفل الظهر لمريض يبلغ من العمر (64).

وكان المريض قد راجع العيادة في المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة أسفل الظهر مع صعوبة الوقوف والحركة حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للمريض وتبين وجود تضيق حاد في العمود الفقري على مستوى الفقرات القطنية الرابعة والخامسة مع حشر للقناة الشوكية السفلى مما يستدعي تدخل جراحي.

وتم إجراء العملية الجراحية للمريض خلال ساعتين جرى خلالها توسيع القناة الشوكية مع تثبيت الفقرات العجزية الأولى والقطنية الرابعة والخامسة، وبفضل الله زالت جميع الآلام التي كان يعاني منها المريض وسيبدأ الحركة بعد اليوم الخامس من العملية دون أي قيود بفضل الله .

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