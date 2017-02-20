هلال الشرقية يدرب أمن المنشآت على التعامل مع المصابين جراء إصابات الطلق الناري

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة التدريب وبإشراف مباشر من مدير إدارة التدريب بالمنطقة الشرقية الدكتور/ خالد بن راضي العنزي وبالتعاون مع معهد الأمير محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية ورشة عمل تدريبية بعنوان (الإسعافات الأولية للمصابين بالطلقات النارية) وذلك لتأهيل عدد (200) شخصاً من منسوبي وطلاب المعهد على كيفية التعامل مع المصابين جراء إصابات الطلق الناري و طريقة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحين وصول الفرق الإسعافية وإسعافهم إلى المستشفى.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي اشتملت ورشة العمل على محاضرات قدمها فريق التدريب للمشاركين في الورشة بالإضافة إلى شرح وافي عن طريقة تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين جراء الطلق الناري ومن ثم تطبيق عملي على الدمى التدريبية حول هذه الإصابات.

و تسعى الهيئة من خلال إقامة مثل هذه الورش التدريبية وبالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والخاصة لتأهيل منسوبيهم ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحالات الإسعافية.