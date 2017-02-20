 هلال الشرقية يدرب أمن المنشآت على التعامل مع المصابين جراء إصابات الطلق الناري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

توقف عن تسميم أطفالك بالسكر واللحوم والألبان والجلوتين 758 مستثمراً تقدموا بخطط انتقالية لمبانٍ تعليمية كوريا الشمالية تُفجّر مفاجأة بعد أيام من الحادث: “قتيل المطار ليس أخ الزعيم” تعليم تبوك يطلق مبادرتين في أسبوع الشجرة اجتماع لمدني نجران‬ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول هلال الشرقية يدرب أمن المنشآت على التعامل مع المصابين جراء إصابات الطلق الناري نجاح عملية تثبيت لفقرات الظهر لمريض ستيني بمستشفى حفر الباطن غرفة الأحساء تستضيف الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية التجارية الأربعاء الجاسر يدشن أسبوع زراعة الشجرة في محافظة القريات غطرسة “معمم” إيراني تمنعه الالتزام بالنظام.. والاعتداء على مواطن إيراني طالب بحقه 182 رجل أمن في دورة حتمية بمركز تدريب الأمن العام بتبوك شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الرياض

هلال الشرقية يدرب أمن المنشآت على التعامل مع المصابين جراء إصابات الطلق الناري

هلال الشرقية يدرب أمن المنشآت على التعامل مع المصابين جراء إصابات الطلق الناري
الدمام - عبدالله السعيدي

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة التدريب وبإشراف مباشر من مدير إدارة التدريب بالمنطقة الشرقية الدكتور/ خالد بن راضي العنزي وبالتعاون مع معهد الأمير محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية ورشة عمل تدريبية بعنوان (الإسعافات الأولية للمصابين بالطلقات النارية) وذلك لتأهيل عدد (200) شخصاً من منسوبي وطلاب المعهد على كيفية التعامل مع المصابين جراء إصابات الطلق الناري و طريقة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحين وصول الفرق الإسعافية وإسعافهم إلى المستشفى.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي اشتملت ورشة العمل على محاضرات قدمها فريق التدريب للمشاركين في الورشة بالإضافة إلى شرح وافي عن طريقة تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين جراء الطلق الناري ومن ثم تطبيق عملي على الدمى التدريبية حول هذه الإصابات.

و تسعى الهيئة من خلال إقامة مثل هذه الورش التدريبية وبالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والخاصة لتأهيل منسوبيهم ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحالات الإسعافية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>