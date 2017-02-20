اجتماع لمدني نجران‬ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول

عقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة نجران اجتماعها صباح هذا اليوم الاثنين ١٤٣٨/٥/٢٣هـ برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني .

وتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة التهيؤ والاستعداد للتغيرات المناخية المتوقعة على المنطقة واتخاذ كافة التدابير والاجراءات المطلوبه لدرء مخاطر ما قد يصحبها من هطول للامطار وسيول منقولة .

وأكد رئيس اللجنة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد غازي غرم الله الغامدي خلال الاجتماع على اهمية استعداد وتهيؤ جميع أعضاء اللجنة والجهات المعنية لما قد يحدث من تغيرات مناخية تستدعي التدخل ومباشرة الحالات الناتجة عن تلك الاجواء .

صرح بذلك نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب /عبدالله سعيد ال فارع .