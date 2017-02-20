 تعليم تبوك يطلق مبادرتين في أسبوع الشجرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يطلق مبادرتين في أسبوع الشجرة

تعليم تبوك يطلق مبادرتين في أسبوع الشجرة
المناطق - تبوك :

أكد مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي،اطلاق مبادرتين للتعليم بالتعاون مع رابطة تبوك الخضراء، من خلال مسابقة للحديقة المنزلية، و مبادرة أخرى الأولى من نوعها في التشجير بالجانب البري .
جاء ذلك في الحفل الذي شاركت فيه الادارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم الإثنين في حفل تدشين اسبوع الشجرة الـ 40 تحت شعار ” الشجرة حياتنا” والذي نظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة وذلك في حديقة المروج .
واقيم حفل خطابي بهذه المناسبة القى فيه مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي، كلمته أكد فيها أهتمام وزارة التعليم في إبراز اهمية الشجرة وتأثيرها في حياتنا المعيشية ، مشيراً إلى مدى اهتمام التعليم بدعم عمليات التشجير ونشر ثقافة الثروة الزراعية من خلال الفعاليات المنفذة بالمدارس والعديد من الحدائق والمنتزهات والزيادة للشركات الزراعية والمسطحات الخضراء.
وأكد الدكتور الحارثي ،اطلاق مبادرة التعليم بالتعاون مع رابطة تبوك الخضراء للحديقة المنزلية، كذلك اطلاق مبادرة أولى من نوعها في التشجير بالجانب البري .
كما دعا الدكتور الحارثي أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بتقديم شتلات للمدارس لتظهر بحلة جميلة.
بعد ذلك شارك عدد من طلاب المدارس في غرس الشتلات في الحديقة، بمشاركة معلميهم، كما شارك عدد من طلاب المدارس العالمية والأجنبية في الفعالية.

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