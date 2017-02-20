ميسي يزور مصر غداً للترويج لحملة ضد إلتهاب الكبد الوبائي

يصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي غداً الثلاثاء مصر للترويج لحملة لمكافحة التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، في زيارة كانت مقررة الأسبوع الماضي لكنها أرجئت ‘ثر هزيمة ناديه برشلونة الأسباني أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وتندرج زيارة ميسي ضمن حملة للترويج للسياحة العلاجية في مصر ومكافحة (فيروس سي)، وهو مرض ينتقل أساساً عن طريق الدم ومنتشر على نطاق واسع في مصر ويمكن أن يؤدي إلى سرطان الكبد.

وكانت الزيارة مقررة الأربعاء الماضي، إلا إنها أرجئت من دون توضيح الأسباب. وسبق أن أرجأ ميسي الزيارة التي كان من المفترض أن تتم في ديسمبر.

وتلقى برشلونة مساء الثلاثاء الماضي خسارة قاسية في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام مضيفه باريس سان جرمان صفر-4.