ولي العهد يمنح إمارة مكة جائزة أفضل بيئة تقنية للمرة الثانية على التوالي

حصدت إمارة منطقة مكة المكرمة جائزة أفضل لجنة تعاملات إلكترونية وذلك للعام الثاني على التوالي في”ملتقى أبشر” للتعاملات الإلكترونية الثالث الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،

ويهدف ملتقى “أبشر”للتعاملات الإلكترونية، إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين كافة الجهات والقطاعات بالوزارة، إضافة إلى إمارات المناطق، بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

وثمن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على تقنية المعلومات بالإمارة معالي الدكتور سعد مارق مشروع التعاون بين كل من إمارة مكة ووكالة وزارة الداخلية لتقنية المعلومات وبرنامج ريادة ومركز المعلومات الوطني لتطوير التقنية في الامارة ، مؤكداً أنه وبتوجيهات من الأمير خالد الفيصل عملت إمارة المنطقة خلال العامين الماضيين على إطلاق حزمة من المشاريع التقنية الرامية لتطوير العمل الداخلي في الامارة ولتسهيل التواصل بين المراجع والإمارة.

حيث دشنت الإمارة بوابة”تواصل” التي يأتي في مقدمة أولوياتها تيسير التواصل بين المراجع والإمارة ، ومتابعة كافة الأمور والمعاملات الخاصة به لديها ، إضافة لــ “أجهزة الخدمة الذاتية ” التي تحمل شعار ” وقت أقل .. راحة أكثر ” ، وتسهم الخدمة في توفير الوقت والجهد على المراجع لأقسام الإمارة من خلال أكثر من 18 موقعاً موزعة على عدة محافظات ما يتيح تقديم الخدمة في الوقت والمكان المناسبين للمراجع.

وتهدف أجهزة الخدمة الذاتية إلى تطوير آليات التواصل مع المواطنين والمقيمين عن طريق تمكينهم من تنفيذ العديد من الإجراءات مثل الاستعلام عن المعاملات دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي للإمارة، وستتوفر في الإمارة ، الأمانات ، المحافظات ، المطارات والمنافذ ، وتتسم بالبساطة وسهولة الاستخدام .

كما تم تفعيل خدمة البريد الإلكتروني تحت شعار “بريدك الإلكتروني ينوب عنك ” وبواسطتها لا يستدعي الأمر مراجعة مكاتب أمارة منطقة مكة المكرمة ، إذ يرسل المراجع بريداً إلكترونيا بشأن المعاملة وتصله الإجابة من الجهة المعنية في الإمارة وهو في مكانه ما يوفر الوقت والجهد عليه ، كذلك”التواصل الرقمي” الذي يعتبر الأكثر سهولة وفعالية حيث تتم الاستفادة عبر القنوات الرقمية مثل الرسائل النصية والمواقع الاجتماعية الفيس بوك وتويتر وموقع أمارة منطقة مكة المكرمة الإلكتروني.

ومن البرامج أيضا مراقبة الأداء التي تمكن المسؤول في الإمارة من متابعة الأعمال والمعاملات المنجزة كلٌ في القسم المختص به ، وتسهل أيضا آلية التواصل بين المسؤول والموظف.

ويحمل أمير منطقة مكة المكرمة شعلة التحوّل التقني في الإمارة لتطوير التقنية فيها وتحويل العمل إلى إلكتروني بهدف تسهيل الإجراءات واختزال الوقت إضافة لقياس جودة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة في المنطقة ، وفي هذا الجانب وضعت الإمارة استراتيجية تطوير تقنية المعلومات بالإمارة بهدف رفع درجات الأداء في مختلف إداراتها والأقسام ، بواسطة الاستخدام الإبداعي للابتكارات الحديثة لتقنية المعلومات والاتصالات، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات كوسيلة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لإمارة منطقة مكة المكرمة، كذلك التأكيد على أهمية المعلومات والمعرفة كمحرك رئيسي للاقتصاد والمجتمع، وبالتالي التعامل معهم بفعالية عن طريق الأدوات التقنية الحديثة.

ويهدف التحوّل إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية في إمارة منطقة مكة المكرمة وفتح قنوات حديثه وسهلة على المراجعين ، لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة ، وتفعيل واستثمار التقنية إضافة لتطوير الأداء والرقابة على العمل.

وأعدّت إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات قائمة مجدولة بنحو 18 برنامجاً ومشروعاً تقنيا تنفذ خلال الأعوام الخمسة المقبلة وتتضمن برنامج الاستراتيجية، وإدارة تجربة الخدمات، والموارد البشرية والمؤسسة، ووحدات التميّز المؤسسي، وتقنية المعلومات، ومتابعة التحول والتغيير لبرنامج ريادة .

ويعمل البرنامج على تطوير كافة الجوانب الإدارية والبشرية والتقنية لإمارات المناطق وتحسين قدراتها الإشرافية على المرافق العامة والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءتها التنسيقية مع الجهات الحكومية، وتعزيز منظومة الاتصال الإلكتروني ما بين كل إمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدام.

ويستند التحول إلى الإمارة الذكية إلى تخطيط استراتيجية تقنية المعلومات المتضمن وضع خطة لتنفيذ الخدمات التقنية المناسبة لإمارات المناطق يتم من خلالها تحديد الاحتياج و آليات التطوير ,إضافة إلى مشروع توحيد هيكل تقنية المعلومات والبنية التحتية الهادف لتمكين سهولة إدارة العمليات والتواصل المستمر على مستوى الإمارات والمحافظات والمراكز التابعة لها ,ومشروع منظومة تكامل وإدارة البيانات مع الجهات الحكومية والذي سيتم من خلاله إعداد منظومة متكاملة آمنة لتبادل المعلومات الخاصة بالمشاريع والخدمات بين الجهات الحكومية والإمارات بشكل لحظي, ومشروع منظومة العرض التجميعي لمعلومات المستفيدين والتي سيتم من خلاله تخصيص علاقات الارتباط مع المواطنين وتحسين تجارب العملاء على مستوى جميع قنوات المعاملات والخدمات , ومشروع نظام إدارة الموارد المؤسسية والذي سيكون له دور في الوصول إلى إجراءات ومعاملات إلكترونية حكومية متكاملة , و مشروع نظام البوابة الالكترونية الداخلية يتم من خلالها التواصل بين جميع موظفي الإمارات والمحافظات والمراكز التابعة لها ؛يمكّن الموظفين من تبادل ونشر المعلومات والوثائق والمعرفة عموما فيما بينهم بطريقة سريعة وفعالة , ومشروع نظام الأعمال الذكية والتقارير والذي سيسهم في تحسين كفاءة القرارات الإدارية، من خلال توفير الأسس اللازمة لقياس أهداف العمليات وإجراء التحليلات اللحظية وخفض الزمن اللازم لحل المشكلات وضمان التوافق المستمر مع المعلومات المتغيرة وبيئة هيكل التطبيقات.

وأطلقت إمارة مكة البوابة الإلكترونية وهي نافذة تقنية تمكن المواطن والمقيم من تقديم الشكاوى وطرح التساؤلات ليصله الرد عليها في وقت قياسي ، وتتضمن القائمة الرئيسية للبوابة 6 أيقونات تقدم خدمات لمنسوبي الإمارة وأخرى للمواطن والمقيم، كما تحوي معلومات وصورا عن المحافظات والمشاريع القائمة فيها وتوثيق لجولات أمير المنطقة السنوية على المحافظات، ونبذة عن الآثار والمواقع التاريخية في منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وتمكن البوابة المواطن من الحصول على عدة خدمات دون الحاجة لمراجعة الإمارة ومن بينها، الاستعلام عن المعاملات، والاستدعاء الإلكتروني، ونافذة تتيح للمواطن والمقيم مشاركة الأفكار التي تخدم التنمية في المنطقة ، وفيما يخص الخدمات الداخلية فأنها تتضمن أيقونة خاصة بالأخبار اليومية، والأحداث والفعاليات، إضافة إلى نافذة خاصة بالمطبوعات الصادرة عن إمارة منطقة مكة المكرمة مثل مجلة مكة وغيرها، وتضم أيضا دليلاً للإجراءات والذي يمكن زائر الموقع من معرفة الطلبات التي لا بد من توفرها أثناء تقديم أي معاملة مثل طلب الزواج وغيرها ، والتفاصيل الخاصة بإدارة الحج والعمرة والإجراءات الخاصة بهما، إضافة لمعلومات عن مركز التكامل التنموي، وسوق عكاظ، وجائزة مكة للتميز، وأسبوعيات المجلس، ومبادرة وطننا أمانة، وأخيراً لجنة تنمية الشباب