2000 زائر في اليوم الأول.. نائب محافظ هيئة المنشآت الصغير والمتوسطة يفتتح ملتقى أبها الدولي للفرنشايز

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، افتتح الدكتور تركي بن عبد المجيد السليماني نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها والجهاز التنفيذي ملتقى ابها الدولي للفرنشايز 2017 ، ضمن برنامج وفعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017 وبمشاركة 51 شركة محلية وعالمية ، وهذا ويستمر الملتقى إلى اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 بفندق قصر ابها – قاعة عسير .. .

وبهذه المناسبة شكر الدكتور تركي بن عبد المجيد السليماني القائمين على الملتقى وما يقدمه لخدمة رواد وشباب الأعمال وإتاحة الفرصة للشركات المشاركة للدخول في سوق العمل بالمنطقة ، والذي يزيد من فرص توظيف أبناء عسير ،وفتح المجال أمام شباب ورواد الأعمال لبدء أعمالهم الصغيرة بأمان في ظل الاشتراطات والمعايير التي أعدتها الغرفة لإختيار المشاركين …

من جانبه أشار المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها أن عدد الشركات المشاركة في ملتقى أبها الدولي للفرنشايز 2017 قد بلغ نحو 51 شركة محلية وعالمية ، مؤكداً على أهمية الملتقى من الناحية الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة عسير ، حيث يقديم أفضل فرص العمل للشباب وشابات المنطقة وخاصة من رواد ورائدات الأعمال ، حيث تسعى الغرفة لتحقيق مفهوم تنمية الاقتصاد والاستثمار الوطني لخدمة المجتمع المحلي المتفق مع رؤية المملكة 2030 م وبرنامج التجول الوطني 2020 ، من خلال دعم شباب وشابات الأعمال مع تقديم استشارات اقتصادية واستثمارية وقانونية مجانية ، مبيناً أنه ولأول مرة بملتقيات الفرنشايز يتواجد المناحين للفرنشايز بجانب الشركات الداعمة والمانحة للقروض.

لافتا إلى أن الملتقى يتضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز، ومن أجل تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة ، فإنه يجب تنفيذ عدد من البرامج التي تساهم وتمهد الطريق أمام بناء هذه الرؤية المباركة ،وذلك من خلال التنويع الاستثماري الذي يعود بالنفع على الجميع بإذن الله ، مما يدعم برامج التنمية الاقتصادية بمنطقة عسير، موضحا أن الغرفة قد استضافت عدد من المستثمرات من المنزل المختارات من منطقة عسير كفرصة لهن للمشاركة في هذا الملتقى ايمانا من الغرفة بأهمية تحويل اعمال الاسر إلى مشروعات استثمارية يطبق فيها نظام تشغيل حديث ومتطور يتضمن توافر هوية تسويقية، وآليات تسويق تجذب العملاء، ونظم جودة، مع استخدام تقنيات الحاسبات الآلية في اعمالهن..

متابعاً : يتم ذلك في اطار برنامج خاص في هذا الشأن، بحيث تكون الأسر المنتجة قادرة على منح الفرنشايز في المستقبل لأي مستثمرة من المنزل ترغب في تحويل عملها الى نظام وحدات الانتاج والبيع بالتجزئة بأسلوب الامتياز التجاري، وذلك في أي مكان بالمملكة، حيث تقام الوحدات المتطورة في مرحلتها الأولى كنقاط للبيع بجميع مطارات المملكة وكذلك المناطق السياحية ومراكز التسوق الكبرى، و تشتمل الانشطة التي ستعمل فيها هذه الوحدات على الأغذية، الاكسسورات، المجوهرات، الملابس، المجسمات التحف واللوحات الزيتية، وبذلك تتحول بموجبه مشروعات هذه الأسر إلى وحدات انتاجية بنظام فرنشايز تنتشر في المنطقة والمملكة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية بإذن الله على جودة المنتجات، وزيادة الربحية، مع القدرة على التوسع والاستمرارية بمجالات الاعمال، وتوفير مزيدا من فرص العمل النسائية تماشيا مع اهداف برنامج التحول الاقتصادي 2020، ورؤية المملكة 2030،ونحن ندعم هذا الاتجاه الذي يهدف لتنمية الأسر المنتجة بالمنطقة .

موضحا إلى أن هذه الخطوة تأتي من قبل غرفة أبها في إطار اهتمامها بتشجيع وتنظيم العمل من المنزل والذي يشكل توجها مهما لكثير من الاسر ، مما يؤكد على دعم الغرفة لنشر نظام الامتياز التجاري بمشروعات الأسر المنتجة لتحسين الخدمات وتحقيق المزيد من الربحية ، كما تستهدف كذلك توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر ملتقى ابها الدولي للامتياز التجاري (الفرنشايز) ، فرصة قيمة للأسر المنتجة للاحتكاك بكبريات الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في الملتقى حيث يمكن للأسر اكتساب تجارب الشركات والانتفاع بها وكذلك بحث سبل توسيع دائرة المستثمرين بنظام الامتياز التجاري ، ويأتي “الفرنشايز” ليقدم للأسر المنتجة الدعم المطلوب، ويدربهم على كيفية إدارة أعمالهم والاهتمام بها، حتى تصل إلى بر الأمان، كما يدربهم على أخلاقيات المهنة..

في سياق متصل أبان المبطي أن غرفة أبها تدعم كذلك الحلول تمويلية التي تخدم المنشآت القابلة للنمو في جميع مراحلها المنشآت المُقدِّمة لخدمات ومنتجات مميزة ومبتكرة وقابلة للتطورحيث يتم البحث عن مصادر للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من ذلك عقد اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص التي تقدم الدعم والمساعدةلأصحاب المصالح عبر آلية تعكس الشفافية وذلك في مراحل الاستثمار الأولية ،ومن هذا برنامج تسعة أعشار التي تهدف لتقديم خدمة الحلول المالية من خلال دعم النظام البيئي في المنشآت الجديدة والمنشآت القائمة الموجودة في المملكة حيث تسعى لاستقطاب أصحاب المشاريع والباحثين عن التمويل المالي وجمعهم تحت سقف واحد مع أصحاب رؤوس الأموال.

مضيفا : فمن المتوقع أن تسعى جميع المنشآت الجديدة للحصول على التمويل المالي ومن خلاله تقدم خدمات ومنتجات مميزة ومبتكرة وقابلة للتطور، كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف لتطوير أعمالها،لذلك فأننا نتطلع إلى أن يكون هناك ممولين من مؤسسات وشركات مهتمة بالتمويل والإستثمار في المنشآت الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر الغرفة فرص كثيرة لرواد الأعمال من شباب وشابات عسير للتواصل مع المستثمرين مناحي الفرنشايز بملتقى أبها الدولي للفرنشايز 2017 ، حيث يتمكن الباحثون عن الأعمال من خلالها من تحديد المستثمرين الذين يتوفر لديهم أهداف مشتركة في حال إبداء اهتمامهم في المشروع.

في ختام تصريحه لفت المهندس عبد الله المبطي إلى أن هذا ملتقى أبها الدولي للفرنشايز 2017 يأتي في إطار السعي الدائم سواء من غرفة أبها لتحقيق أهداف مفهوم تنمية الاقتصاد والاستثمار الوطني لخدمة المجتمع المحلي المتسق مع رؤية المملكة 2030 م، وذلك للمساهمة في رفعة المجتمع اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا في شتى المجالات الرامية لخدمة شباب وشابات عسير لمساعدتهم كي يصبحوا رجال وسيدات أعمال خلال الفترة القادمة بإذن الله، كما يدعم الملتقى هذا العام نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بصفة عامة ومنطقة عسير بصفة خاصة، حيث يمثل الملتقى فرصة للتعريف بالفرنشايز وفوائده ومزاياه ،كما أنه يتضمن محاضرات وورش عمل تدريبية مجانية معتمدة من مركز التدريب بالغرفة حول كيفية الاستفادة من خدمات الفرنشايز…

جدير بالذكر أنه قد بلغ عدد الزائرين للملتقى وورش العمل في اليوم الأول أكثر من 2000 زائر.