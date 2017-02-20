 أمير القصيم: المقام السامي يأمر بـ600 مليون ريال لتصريف سيول بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: المقام السامي يأمر بـ600 مليون ريال لتصريف سيول بريدة

أمير القصيم: المقام السامي يأمر بـ600 مليون ريال لتصريف سيول بريدة
المناطق_بريدة

وافق المقام السامي الكريم على اعتماد مبلغ 600 مليون ريال بشكل عاجل لدرء خطر مداهمة مياه السيول لمحطة الصرف الصحي المركزية بمدينة بريدة.

جاء ذلك في برقية بعثها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، قال فيها: إشارة لخطاب سموكم بشأن المواقع الحرجة المتوقع تأثرها وحدوث أضرار بشرية ومالية وصحية عند نزول أمطار مشابهة للأمطار التي هطلت بتاريخ 11ـ13/2/1437هـ ، والتي قد تؤدي إلى تعطل محطة الصرف الصحي المركزية بمدينة بريدة لا قدر الله ، وطلب سموكم اعتماد مبلغ 600 مليون ريال بشكل عاجل لدرء خطر مداهمة مياه السيول للمحطة ، لذا نبعث لسموكم موافقة المقام السامي الكريم الموجه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية بهذا الخصوص.

ورفع سمو أمير منطقة القصيم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على اعتماد المبلغ لدرء خطر مداهمة مياه السيول لمحطة الصرف الصحي المركزية بمدينة بريدة ، كما رفع سموه

شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ

حفظه الله ـ على متابعته المستمرة لهذا المشروع ، وتوجيهاته بتنفيذ ما تضمنته الموافقة الكريمة ، لرفع مستوى الخدمات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ وطموح المواطن كونه الركيزة الأساسية في بناء الوطن.

ووجه سمو أمير منطقة القصيم أمانة المنطقة بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما تم إقراره والموافقة عليه من قبل المقام السامي الكريم بشكل عاجل وجدية ، مؤكداً أن مثل هذه الموضوعات وجميع المشاريع في المنطقة محل اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ .

 

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