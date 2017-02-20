 إصابة 3 طالبات وسائق في حادث مروري على طريق الباحة المندق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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إصابة 3 طالبات وسائق في حادث مروري على طريق الباحة المندق

إصابة 3 طالبات وسائق في حادث مروري على طريق الباحة المندق
المناطق_عبد الرحمن سفر
اوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة عماد منسي الزهراني  بانه وقع اليوم حادث مروري   على تقاطع طريق المندق قرية نعاش لـ(باص خاص) نتج عنه اصابة ثلاث طالبات وسائق .
مشيرا بان  هيئة الهلال الاحمر تلقت بلاغا في تمام الساعة 7:27صباح اليوم عن حادث مروري لباص خاص و تم توجيه فرقتين من الهلال الاحمر الى الموقع ونتج عن الحادث اربع إصابات متوسطة ثلاث طالبات وسائق السيارة الأخرى ونقلت حالتين عن طريق الهلال الأحمر وحالة نقلت مع فرقة الصحة وحالة نقلت مع ولي امرها
من جهته أوضح الدكتور ساري الزهراني المتحدث الرسمي لجامعة الباحة بانه وقع صباح اليوم الاثنين 23/ 5 حادث مروري على تقاطع طريق المندق قرية نعاش لـ(باص خاص) لطالبات جامعة الباحة إثر توجهن إلى كلياتهن في “شهبة” وتم نقلهن إلى مستشفى الملك فهد بالباحة للاطمئنان على صحتهن وقد نتج عن الحادث إصابة بعض الطالبات بإصابات خفيفة. وتم بحمد الله خروج جميع الطالبات بعد الاطمئنان على صحتهن، وما عدا طالبة واحدة لا زالت تتقلى العلاج إلى ساعة إعداد هذه الخبر .
مشيرا بانه فور تلقي الجامعة نبأ الحادث قام مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الزهراني بزيارة الطالبات للاطمئنان عليهن من قبل الأطباء المباشرين للحالات، والالتقاء بأولياء أمورهن.
مؤكدا بان إدارة الجامعة ستتابع حالة الطالبة من خلال الفريق الطبي المباشر للحالة، والتواصل مع ولي أمرها للاطمئنان على صحتها.

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