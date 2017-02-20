 العثور على جثة المفقود في سيول عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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العثور على جثة المفقود في سيول عسير

العثور على جثة المفقود في سيول عسير
المناطق_عسير
 امتدادا لعمليات البحث عن المفقود الذي جرفته مياه السيل خلال عبوره بسيارة لمجرى منخفض لتصريف المياه بحي المنسك بابها يوم الثلاثاء الموافق 1438/٥/١٧
تم بفضل الله  ومن خلال احد اقارب المفقود المشاركين مع فرق الدفاع المدني القائمة باعمال البحث ..  العثور على جثة المفقود ( المقيم العربي ) عند الساعة 15:٢١ من مساء اليوم الاثنين 1438/٥/٢٣ على بعد ما يقارب 9 كيلو  من نقطة انجرافه  وتم التعرف عليه من قبل أقاربه .
وعليه انتشلت فرق الدفاع المدني جثمانه والتي شاركت وعلى مدى 6 أيام في أعمال البحث عبر مجاري المياه على امتداد شعيب تصريف المياه بحي المنسك ووادي ابها بمشاركه اقارب الغريق وفريق غوث التطوعي بعسير   وفريق ساعد التطوعي اثر مسح كافه المستنقعات المائيه والبرك والابار الواقعه على امتداد منطقه البحث والتمشيط .هذا وقد قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي تعازيه لذوي المتوفى سائلا الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان
كما قدم اللواء الحارثي شكره وتقديره للجهات التطوعية التي شاركت مع رجال الدفاع المدني في اعمال التمشيط والبحث
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي

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