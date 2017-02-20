أمير القصيم: الملك سلمان قدوتنا في إنشاء جمعية للإسكان

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، الاجتماع التأسيسي الأول لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة.

وأطلع سمو أمير منطقة القصيم على ما تم إنجازه من أعمال ومهام سابقة ومتابعة تنفيذ الخطة التأسيسية للجمعية وتقييم حجم اﻹنجاز الحالي ومعرفة الخطوات القادمة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أضاء لنا الطريق ، وهو قدوتنا في الإسكان الخيري ، من خلال تأسيسه جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري في الرياض ، حيث كان – أيده الله – من أحرص الناس على توفير الإسكان الخيري ومساهمة الموسورين من رجال الأعمال وإشراكهم في العمل الخيري مما جعل تلك الجمعية والمشروع قدوة يقتدي بها في مثل تلك الأعمال الخيرية والتي تعود على المحتاجين بالخير وتوفير السكن المناسب.

مشيراً سمو أمير منطقة القصيم إلى أن هذه الجمعية ستكون امتداداً لعمل لجنة وحدات الإسكان الاقتصادي الخيري الذي شيد في مركز أبانات ، ودعا سموه الموسرين لتقديم الدعم والمساندة لهذه الجمعية التي تسعى إلى إيجاد المساكن المناسبة للمحتاجين مما تسهم في أن يكون أبنائهم أعضاء فاعلين ومنتجين بالمجتمع ، مقدماً شكره لجميع من قدم الدعم والمساندة منذ بداية عمل لجنة مشروع وحدات الإسكان الاقتصادي الخيري إلى أن أصبح كياناً يتفيأ ظلاله المحتاجون ، مؤكداً على أن تكون الجمعية متميزة في التخطيط والتنفيذ وكسب ثقة المجتمع وتعاون المتطوعين والداعمين لها ، واعداً ببذل أقصى الجهود الممكنة لبداية العمل في تحقيق الاهداف التي أسست من أجلها الجمعية.