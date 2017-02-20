الأرصاد بالشرقية: 129.8 ملم مجموع الأمطار في الشرقية خلال الخميس والجمعة الماضية

كشف مدير الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد فائز الشهري ان معدل الامطار يوم الخميس 77.6 ملم ويوم الجمعة الماضية كانت 52.2 ملم في مرصد الظهران بمجموع اجمالي 129.8 ملم والذي يقع في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واضاف الشهري ان معدل الامطار مرصد الدمام والذي يقع في مطار الملك فهد الدولي اقل بكثير من مرصد الظهران لان السحابة المطرية كان اغلبها من جنوب المطار وعلى الدمام والخبر والظهران والثقبة ويمثل مرصد الظهران تقريباً 80% من الدمام والخبر والظهران والثقبة ، واضاف الشهري ان الحالة المطرية استمرت عشرين ساعة متواصلة من الساعة الخامسة عصر الخميس الماضي حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الجمعة الماضي بمعدلات متفاوتة فبعض الساعات تكون 18 ملم وبعضها 1 وبعضها يصل الى 9ملم وكان الاجمالي 129.8 ملم وهي الاعلى سجله المرصد بالمنطقة الشرقية في آخر عشر سنوات ماضية وكانت اعلى معدل امطار في 2007م هي 28.5 ملم ، وتوقع الشهري ان تعاود حالة المطر الخميس القادم وتستمر يومين وتكون خفيفة وليست مثل السابقة حسب التوقعات الجوية ، وختم الشهري ان التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بارسال التقارير لهم بالاضافة الى رسالته للمواطنين بمتابعة الموقع الالكتروني للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على الانترنت وخاصة الإنذار المبكر .