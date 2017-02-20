بعد عامٍ وأكثر من الركود.. رئيس بلدي أمانة عسير يقدم استقالته ويوثقها بالفيديو

وثق رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير مصطفى بن عزيز عبر الفيديو اليوم الإثنين طلب استقالته من المجلس البلدي وهو يبعث برقية الاستقالة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ.

إبن عزيز الذي فضل هذه الطريقة ليأكد نيته القوية على الاستقالة وعدم التراجع عنها، وليرد على كل من كذّب نبأ استقالته، لم يضمن برقيته أي مبرر للاستقالة؛ وحدد موعد الاستقالة اعتباراً من غد الثلاثاء.

وكان عدد من المتابعين قد تداولوا في مواقع التواصل والصحف نبأ استقالة مصطفى بن عزيز وضمنوا سبب الاستقالة أنه عدم تمكين المجلس من ممارسة مهامه الرقابية؛ وعدم علم رئيس المجلس بزيارة معالي الوزير للمنطقة لإبلاغه أين تقع مكامن الخلل؛ وهذا مالم تتضمنه استقالة عضو مجلس بلدي عسير ورئيسه المنتخب مصطفى بن عزيز عند تقديمه للطلب.

وقد وثق تسجيل الفيديو أيضاً عضو المجلس أحمد بن علي بن عبدالله وهو يجلس إلى جانب إبن عزيز بالإضافة إلى مصور المقطع.

يذكر أن مهاترات ومشاكل سايرت مجلس أمانة منطقة عسير خلال عام وشهرين من عمره نبعت من داخل المجلس وخرجت لأمانة منطقة عسير ثم إلى الأمانة العامة للمجالس البلدية ثم لمعالي وزير البلديات انتهت بخطاب أمين عام المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني المتضمن توجيه معالي الوزير لرئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير الالتزام بلوائح وأنظمة المجالس البلدية وعدم التجاوز والانفراد بقراراته الشخصية بعيداً عن أعضاء المجلس والتكامل مع زملائه الأعضاء والأمانة.

وكان عدد من المواطنين في أبها قد طالبوا خلال اجتماع مجلس أمانة عسير بالمواطنين منذ فترة من رئيس المجلس مصطفى بن عزيز الاستقالة وترك المكان إن كان لايستطيع قيادة المجلس بالشكل الذي يضمن تقديم الخدمات والأعمال التي وضع المجلس من أجلها؛ وهو القرار الشجاع الذي قام به “إبن عزيز” اليوم الإثنين وطلب الاستقالة ببرقية عاجلة لمعالي الوزير موثقا ذلك في التسجيل المرفق.