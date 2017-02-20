«التعليم» : تنبيه «الأرصاد» لم يشر إلى خطورة الحالة المطرية التي تعرضت لها «عسير»

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه إشارة إلى البيان الذي صدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رداً على توضيح إدارة تعليم عسير بشأن التحذير من الحالة المطرية التي تعرضت لها منطقة عسير يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فإن وزارة التعليم توضح الآتي: “أولا.. لقد ورد تنبيه عام من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على فاكس الإدارة في الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الإثنين الماضي (ننشر صورة منه) ويتضح أن هذا التنبيه لم يشر إلى خطورة الحالة حتى يمكن اتخاذ إجراءات غير اعتيادية للتنسيق مع إدارات التعليم، ثانيا.. تنص الآلية المتفق عليها وتم تبليغها بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بأن تقوم الهيئة بإرسال رسائل نصية SMS لمدير عام التعليم في حالة وجود تحذير من أخطار متوقعة (مرفق نسخة من الآلية) وبالتالي لم تستقبل إدارة التعليم في منطقة عسير أي تنبيه متقدم يستدعي تواصلهم مع الرئاسة ( مركز التحليل والتوقعات ) لمزيد من الإيضاح حيال الحالة التي في ضوئها يتم اتخاذ قرار تعليق الدراسة، ثالثا.. تؤكد الوزارة على أهمية تكامل الأدوار وأداء المهام وفق مانصت عليه برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بتاريخ 1433/6/17 ھ للحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا، والتأكد من حالات التبليغ بين تنبيه وتحذير ومرحلة متقدمة حيث إن لكل حالة إجراءاتها وجهاتها المعنية التي تتولى متابعة الحالات الطارئة وبلاغات الظروف الجوية غير العادية.