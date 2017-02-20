 غرفة الشرقية تحتفي بـ 20 خريج من برنامج “كيف تطور مشروعك الصغير” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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غرفة الشرقية تحتفي بـ 20 خريج من برنامج “كيف تطور مشروعك الصغير”

غرفة الشرقية تحتفي بـ 20 خريج من برنامج “كيف تطور مشروعك الصغير”
المناطق_الدمام

احتفت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطةامس الاثنين 20 فبراير 2017 بخريجي البرنامج التدريبي «كيف تطورمشروعك الصغير»، الذين بلغ عددهم 20 خريج وذلك في مقر الغرفةالرئيس بالدمام

وقال امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل بان  البرنامج الذي عقد بالشراكة مع شركة ارباح المالية تناول على مدى اسبوعين، قدم خلالها 5 مدربين محاضرات متنوعة وهامة تهدف الى تطوير وتحسين القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تناول البرنامج الجوانب التسويقية، والمالية، وإدارة الموارد البشرية، ومهارات التفاوض، ونظام الترقيم السعودي للمنشآت الصغيرة.

من جهته قال المدير التنفيذي لشركة ارباح الدكتور حسن المصري بان الشركة ترحب بأي مبادرة او فكرة تسهم في تقديم يد المساعدة للمجتمع، مؤكدا بان البرنامج يساعد على تعلم المهارات الاساسية لإدارة المشروع وتطويره.

وفي لقاء لاحد مستفيدي المركز قال عبدالله ابا الخيل بان البرنامج كغيره من البرامج الذي يقدمه المركز والتي تعتبر خارطة طريق لرواد الاعمال والمبتدئين في مشاريعهم الصغيرة، وابرزها مهارة التفاوض التي كانت تنقصني كثيرا، وايضا دراسة واقع السوق وآلية التسويق المناسبة لكل منتج، ومن هنا انصح الشباب بالاستفادة من هذه البرامج المميزة.

ووصف مبارك البيشي هذه البرامج بقوله: تعد ثروة معلوماتية ينهل منها المستفيد لتساعده على توسيع مداركه في مجال ادارة الاعمال، مشيرا الى انه من المفترض ان يخضع لهذا البرنامج منذ 15 سنة سابقة.

وقال احمد المحمد علي بان مثل هذه البرامج تعتبر فرصة ثمينة للارتقاء بالية العمل لافتا الى انها تعطي مفاتيح هامة لإدارة الاعمال بالشكل الصحيح، مؤكدا بان الاعمال التجارية اذا لم يحصل صاحبها على دورات وبرامج تطوره يصبح عشوائيا.

وفي الختام تم تكريم المستفيدين بشهادات التخرج من البرنامج

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