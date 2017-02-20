أمير الباحة يفتتح غداً ملتقى المخواة الاستثماري

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً ، حفل افتتاح ملتقى المخواة الاستثماري ، وذلك على مسرح إدارة التعليم بمحافظة المخواة .

وأعرب محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا, عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته وافتتاحه للملتقى، منوهاً بالدعم الذي تلقاه مختلف محافظات المنطقة من سموه للنهوض بها اقتصادياً من خلال إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية .

وبين الدكتور بن دادا, أن اليوم الأول للملتقى سيتضمن افتتاح الفعاليات و المعرض المصاحب، إلى جانب الحفل الخطابي وعرض مرئي عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة .

وأضاف المحافظ , أن أعمال الملتقى في يومه الأول ستشهد عقد ثلاث جلسات تتضمن 12 ورقة عمل يقدمها 12 متحدثاً من المختصين في الاستثمار ، حيث سيكون عنوان الجلسة الأولى ” فرص مثمرة واستثمار وأعد ” ، والثانية بعنوان “مسارات تحسين بيئة الأعمال وتمويل الاستثمار ” ، فيما خصص الجلسة الثالثة لعرض الفرص الاستثمارية وتقرير عن الجلسات.

وعبر الدكتور بن دادا, عن شكره لكل من دعم الملتقى، متمنياً أن يحقق الأهداف المرجوة منه في تنمية محافظة المخواة.