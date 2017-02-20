مدير جامعة الملك خالد يدشن خدمة التربية الميدانية الإلكترونية والنسخة الجديدة لمواقع الكليات الإلكترونية

دشّن معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي،اليوم، موقع خدمة التربية الميدانية الإلكترونية، والذي نفذته الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بالتعاون مع كلية التربية، ومشروع النسخة الجديدة من مواقع الكليات الإلكترونية.

وقدّم السلمي شكره لجميع القائمين على هذه المشاريع، وحثهم على بذل المزيد من الخطوات التطويرية.

وحث مدير الجامعة جميع كليات الجامعة بالتفاعل والتعاون من خلال هذه المواقع، واستثمار التقنية الحديثة في دعم مسيرة التعليم، موضحا أن الغاية التي تطمح لها كل مؤسسة تعليمية لتتكامل الصورة وتتوحد ملامحها، أن تكون التقنية هي الداعم الأساس في العملية التعليمية، والوسيلة للوصول إلى الغاية المنشودة.

وأضاف السلمي أنه ستكون هناك مسابقة نهاية كل عام، يجري العمل عليها حاليا لأفضل كلية، وأفضل قسم، وكذلك أفضل إدارة.

من جانبه، أكد عميد كلية التربية الدكتور عبدالله آل كاسي أن موقع خدمة التربية الميدانية الإلكترونية التي تهم الطالب للحصول على التطبيق الميداني خلال فصل دراسي واحد يتم من خلاله تقييم أدائه، بحيث يسمح له باختيار 15 مدرسة، ليتم ترشيح مدرسة واحدة للتطبيق فيها، ومما يميز هذه الخدمة السهولة، وإلكترونية الطلب بين الطالب والمدرسة، بعيدا عن الطريقة التقليدية اليدوية.

كما استمع الجميع إلى شرح مفصل عن موقع خدمة التربية الميدانية الإلكترونية، قدمه وكيل كلية التربية الدكتور محمد آل محفوظ، أوضح فيه الخدمات التي يقدمها الموقع، وإمكانية التحكم بالمدارس المتاحة من حيث التعريف والحذف والخدمة، والتفعيل أو الإيقاف حسب الحاجة، وأيضا إمكانية الترشيح اليدوي للطالب على مدرسة محددة من قبل مدير النظام، مبينا أنه يتم الترشيح حسب المفاضلة بالأولوية والمعدل وتوفر خاصية الرسائل النصية للطلبة المرشحين وتكوين التقارير حسب الحاجة.

كما اطلع مدير الجامعة على مواقع الكليات الجديد الذي يهدف إلى عمل تصميم موحد يسهل إدارة المواقع، وتوحيد الهوية والألوان، بما يتماشى مع هوية الجامعة، كما يتميز التصميم بالسهولة، وإثراء المحتوى بشكل تلقائي.

حضر التدشين وكيل الجامعة لكليات البنات الدكتور سعد بن دعجم، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور أحمد الجبيلي، وعميد كلية التربية الدكتور عبدالله آل كاسي، ووكيل كلية التربية الدكتور محمد آل محفوظ، والمشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور سالم العلياني.