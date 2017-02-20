أمير عسير يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة عسير محمد بن أحمد آل مصبح والذي قدم

لسموه العدد الواحد والخمسون من الكتاب الإحصائي السنوي الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتمل على البيانات الإحصائية الرسمية التي جمعتها الهيئة العامة للإحصاء من أنشطة وإنجازات الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال عام 1436-1437 هــ , كما ضم الكتاب جداول جديدة ومعلومات حديثة تمت إضافتها في سياق الجهود المتصلة لتحسين توثيق وعرض البيانات والمؤشرات الإحصائية .

و في بداية اللقاء أبدى سمو أمير منطقة عسير رضاه عن ما يقدمه فرع الهيئة بالمنطقة , حاثا سموه على بذل المزيد من الجهد والعطاء .

من جهته رفع سعادة مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة لما يقوم به فرع الهيئة .