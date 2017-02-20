 بلدية بني عمرو تستنفر فرق الطوارئ بالبلدية على مدار الساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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بلدية بني عمرو تستنفر فرق الطوارئ بالبلدية على مدار الساعة

بلدية بني عمرو تستنفر فرق الطوارئ بالبلدية على مدار الساعة
المناطق_عسير

وجه رئيس بلدية بني عمرو  م. محمد بن صالح الغامدي ادارة الخدمات ببلدية بني عمرو بعمل الصيانة اللازمة  في تنفيذ الخطط التي وضعت بشكل مسبق من أجل مواجهة الأمطار التي هطلت وتجمع بعضها في الشوارع والمناطق للطرق ومجاري السيول والعبارات بكافة القرى بمركز  بني عمرو والتي تأثرت جراء هطول الأمطار الغزيره خلال الأربعة ايام الماضية .

وأوضح الغامدي أن البلدية سخرت  كافة طاقم العمل في ادارة الكوارث بالبلدية من معدات وآليات وفرق أشراف ميدانية على مدار الساعة لإزالة العوائق الترابية والحجرية في الطرق والعبارات ومجاري السيول التي خلفتها الأمطار الفترة الماضية .

ومن جهة اخرى أطلع الغامدي على خطة الطوارئ والكوارث ببني عمرو والتي سبق أن تم اعدادها بالتعاون بين البلدية والمجلس البلدي والجهات الحكومية بالمركز  ببني عمرو لتفادي أكبر قدر من الاضرار الناجمة عن تلك الامطار

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