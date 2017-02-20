 ماليزيا تستدعي سفيرها…والخارجية تصدر بياناً شديد اللهجة في حادثة المواطن الكوري الشمالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الرئيس اليوناني يصل الرياض رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل وزير الخارجية بقصر رئاسة الوزراء في روما ماليزيا تستدعي سفيرها…والخارجية تصدر بياناً شديد اللهجة في حادثة المواطن الكوري الشمالي بلدية بني عمرو تستنفر فرق الطوارئ بالبلدية على مدار الساعة مدير جامعة الملك خالد يدشن خدمة التربية الميدانية الإلكترونية والنسخة الجديدة لمواقع الكليات الإلكترونية أمير عسير يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء الخارجية: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب مبالغ مالية مقابل التصديق بحضور وكيل وزارة العمل..مؤسسة التربية النموذجية تنظم برنامج “المجتمع عون لليتيم “ أمير الباحة يفتتح غداً ملتقى المخواة الاستثماري صحة القصيم تدشن برنامج الطب الاتصالي في ١٣ مستشفى وتربطها مع مستشفى الملك فيصل بالرياض غرفة الشرقية تحتفي بـ 20 خريج من برنامج “كيف تطور مشروعك الصغير” أمانة الشرقية : مشروع استراتيجي لتصريف مياه الأمطار ( خط طرد ) لأحياء الفاخرية وندى وطيبه والمخططات المجاورة قريبا بتكلفة 91 مليون

ماليزيا تستدعي سفيرها…والخارجية تصدر بياناً شديد اللهجة في حادثة المواطن الكوري الشمالي

ماليزيا تستدعي سفيرها…والخارجية تصدر بياناً شديد اللهجة في حادثة المواطن الكوري الشمالي
المناطق_كوالالمبور

استدعت وزارة الخارجية الماليزية السفير الكوري الشمالي كانغ تشول إلى مقر الوزارة في بوتراجايا صباح اليوم  الاثنين ، لتوضيح الإدعاءات التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة متهماً فيه الحكومة الماليزية بالتواطؤ مع قوى معادية لكوريا الشمالية فيما يتعلق بوفاة المواطن الكوري كيم جونغ نام، وإخفاء شيء ما في القضية.
ووصل تشول إلى مقر وزارة الخارجية في مدينة بوتراجايا الساعة العاشرة صباحاً، وغادرها بعد قرابة الساعتين، ولم يدلي بأية تصريحات للصحافة المحلية عن ما هية الإجتماع الذي جمعه مع نائب الأمين العام للشؤون الثنائية الماليزي راجا نورشيروان زين العابدين، وخبير الشؤون الكورية الشمالية الماليزي غانسون سيفاغوروناثان.
وحذرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان شديد اللهجة، بأن الحكومة الماليزية كانت على قدر عالي من الشفافية تجاه تلك الحادثة، وأضاف البيان أن الوزارة على إتصال دائم مع السفارة الكورية الشمالية لتبادل المعلومات والتطورات في القضية بموجب القانون الماليزي.
من جانب آخر استدعت الحكومة الماليزية السفير الماليزي لدى كوريا الشمالية محمد نزوان محمد لإجراء مشاورات بخصوص الحادثة، واعتراضاَ على التصريحات الغير مبررة لتشويه سمعة الحكومة الماليزية.

 

إلى ذلك قالت الشرطة الماليزية أنها تبحث عن أربعة مشتبه بهم كوريين شماليين، في إطار التحقيق في اغتيال الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون.

 

وأعلن نائب المفتش العام للشرطة الماليزية نور رشيد إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس  أن المحققين يبحثون عن 4 كوريين شماليين تراوح أعمارهم بين 33 و57 عاما فروا جميعا من ماليزيا، يوم وقوع الحادثة وتوجهوا إلى جاكرتا، ومن ثم إلى بيونغ يانغ عبر دبي وموسكو.
وفي السياق ذاته اعتبرت كوريا الجنوبية أن إعلان الشرطة الماليزية يثبت أن كوريا الشمالية تقف وراء عملية الاغتيال، وقال جيونج جون هي المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية: “هناك عوامل عدة تجعل حكومتنا متاكدة من أن القتيل هو كيم جونج نام، وبالنظر الى أن 5 من المشتبه بهم كوريون شماليون، نعتقد أن حكومة كوريا الشمالية مسؤولة عن هذا الحادث”.

 

من جانب آخر نشرت صحيفة “بريتا هاريان” المحلية الماليزية تسجيلاً مصوراً من كاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور الدولي الثاني، ويظهر فيه الضحية عندما كان في طريقه إلى داخل المطار، ولحظة الهجوم عليه، ومن ثم توجهه إلى مكتب المعلومات في المطار لطلب المساعدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>