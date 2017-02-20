 بالصور .. سوق الخضار بالخفجي وخطر الأوبئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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بالصور .. سوق الخضار بالخفجي وخطر الأوبئة

بالصور .. سوق الخضار بالخفجي وخطر الأوبئة
المناطق - الخفجي - سطام الفروان
الحال السيء الذي وصل له سوق الخضار بالخفجي من الاهمال امر لايصدق  لدرجة ان شبكة التصريف مكشوفه بين المحلات و تجري بها مياة ملوثه تحمل الكثير من المواد المضرة بصحة الأنسان ورغم هذا تقوم بعض المحلات بوضع الخضار والفواكة مكشوفه بجوار ذلك دون أي رقيب أو حسيب.
عدسة “صحيفة المناطق” و أيمانا بدورها الأعلامي تنشر الصور التي التقطتها لسوق الخضار لتناشد المسؤولين للتدخل حتى لاتحدث أي كوارث صحية جراء ذلك، كما أن السوق وخاصة قسم الأسماك يعد وجهه لأشقائنا من دولة الكويت ومثل هالمناظر تعطي ظاهرة سلبية علما ان العمل بالسوق الجديد متوقف ونرجو ان يجدو لهذه المشكلة حلول عاجلة.
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