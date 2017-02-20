 خبير سياسي : المملكة تمتلك صاروخ يُمكنه تدمير نصف طهران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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خبير سياسي : المملكة تمتلك صاروخ يُمكنه تدمير نصف طهران

خبير سياسي : المملكة تمتلك صاروخ يُمكنه تدمير نصف طهران
المناطق - متابعات

كشف الخبير السياسي “نايف الوقاع” عن امتلاك المملكة لصاروخ “دي إف 3″، الذي يُمكنه تدمير نصف طهران، لافتًا إلى أن إيران لا يُمكنها توجيه ضربة صاروخية للمملكة لعلمها بهذا الأمر، قائلاً: “هذا الصاروخ الذي تمتلكه المملكة يحمل عدة رؤوس ، “الأول تقليدي وزنه 2 طن، وآخر قد يصل لـ3 ميغا طن”.

وأوضح “الوقاع” الذي يشغل منصب عضو في مجلس كلية الملك خالد العسكرية، في لقاء تلفزيوني، أن إيران لا يُمكنها المغامرة بإرسال صاروخ “شهاب 3″، لأن ذلك لن يخلف إلا تدمير 3 أو 4 منازل ، بينما يستطيع الصاروخ السعودي تدمير نصف “طهران”.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك بجانب هذا الصاروخ ، صواريخ “كروز”، ويمكن التحكم فيها حتى بعد إطلاقها مما يعطيها أفضلية في إصابة الأهداف بدقة بالغة .

يُذكر أن تقرير للمجلة الأمريكية “فورين بوليسي”، أكد امتلاك المملكة لهذا النوع فعلاً، وذلك بعد أن قام الأمير خالد بن سلطان “قائد قوات الجو” في عام 1980 بشراء صواريخ “DF-3” متوسطة المدى، وذلك لتقوية الجيش في مواجهة تهديدات إيران المتكررة.

ووفقًا للمعلومات المتاحة عن هذا الصاروخ، فإنه يُمكنه حمل رؤوس نووية ويبلغ طوله 22.47 متر، وقطره الأقصى 2.25 متر، ووزنه 65 طنًا، ويقطع مسافة 2650 كيلومتراً بدقة 1000 متر.

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