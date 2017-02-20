 مستشفى حقل يهنئ أسرة مواطنة ساهم فريق التدخل السريع في إنقاذها  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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مستشفى حقل يهنئ أسرة مواطنة ساهم فريق التدخل السريع في إنقاذها 

مستشفى حقل يهنئ أسرة مواطنة ساهم فريق التدخل السريع في إنقاذها 
المناطق - حقل
هنأ مدير مستشفى حقل محمد بن أسماعيل بديوي أسرة المواطنة التي ساهم فريق التدخل السريع من صحة تبوك مؤخراً في انقاذ حياتها بفضل الله تعالى ، حيث قدّم مدير المستشفى بحضور الفريق الطبي وقسمي الخدمة الأجتماعية وحقوق وعلاقات المرضى الهدايا وباقة ورد وتوديع الأم ومولودها بحضور الزوج و عائلتة ، بعد ان تحسنت حالة الأم ومولودها وتلقيها الرعاية الصحية اللازمه .
من جهته اعرب زوج المواطنة عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام الشئون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي وللمساعد العلاجي بصحة تبوك الدكتور هيازع محمد الشهري ولفريق التدخل السريع ولأطباء مستشفى حقل على رعايتهم الصحية لزوجته ومساهمتهم في انقاذ حياتها وحتى مغادرتها المستشفى سائلا المولى عز وجل ان يجعل ماقاموه به في موازين حسناتهم يوم القيامة

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