الأمير متعب بن عبدالله يستقبل السيناتور الأمريكي جون ماكين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني مساء اليوم في الرياض , رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين .

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ,ومن الجانب الأمريكي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل , ومدير مشروع التطوير اللواء فرانك موث ‏, وأعضاء الوفد المرافق.