 الأمير متعب بن عبدالله يستقبل السيناتور الأمريكي جون ماكين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية تحدد شهر مارس المقبل موعدا للاختبار العملي للمشاركين مدني جازان يباشر تصاعد وانبعاث دخان بمستشفى العميس الطبي ولي ولي العهد يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهلي الإماراتي يفوز على إستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا بحضور مشرفين من تعليم الأحساء .. تكريم فريق المدرسة الإلكترونية تقليد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة رتبته الجديدة الأمير متعب بن عبدالله يستقبل السيناتور الأمريكي جون ماكين مستشفى حقل يهنئ أسرة مواطنة ساهم فريق التدخل السريع في إنقاذها  خبير سياسي : المملكة تمتلك صاروخ يُمكنه تدمير نصف طهران بالصور .. سوق الخضار بالخفجي وخطر الأوبئة المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يعقد اجتماعه الــ ( 17 ) مدني الشرقية يدعو الموطنين المتضررة مركباتهم من الأمطار مراجعة لجان حصر الأضرار بالمنطقة

الأمير متعب بن عبدالله يستقبل السيناتور الأمريكي جون ماكين

الأمير متعب بن عبدالله يستقبل السيناتور الأمريكي جون ماكين
واس - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني مساء اليوم في الرياض , رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين .
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ,ومن الجانب الأمريكي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل , ومدير مشروع التطوير اللواء فرانك موث ‏, وأعضاء الوفد المرافق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>