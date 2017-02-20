تقليد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة رتبته الجديدة

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الهويش بالثقة الملكية معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والسداد، وأن تكون هذه الترقية حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن، ونوه سموه بجهود رجال الجوازات في المنطقة من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات الأخرى وما تقدمه الجوازات من جهود مستمرة ومثمرة لخدمة المواطن والمقيم.

من جانبه عبّر اللواء الهويش عن سعادته بالثقة الملكية الغالية من ولاة الأمر -حفظهم الله- وأنها تعد دافعا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.