بحضور مشرفين من تعليم الأحساء .. تكريم فريق المدرسة الإلكترونية

تم اليوم الإثنين ( 23 جمادى الآخر ) في مدرسة الفيصلية الثانوية بالأحساء تكريم الفريق العامل بمشروع المدرسة الإلكترونية . وقد حضر حفل التكريم كل من رئيس قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي الأستاذ ممدوح الذكرالله ومساعد مدير إدارة الجودة الشاملة في تعليم الأحساء الأستاذ عبدالمنعم الحسين .

ويقوم مشروع المدرسة الإلكترونية على فكرة إدخال منظومة من الأجهزة والوسائل التقنية في التعليم بما يسهم في رفع قدرة المعلم على إيصال المعلومة والفكرة للطالب ، كما يساعد الطالب في المقابل على استيعاب المواد الدراسية . وتتضمن هذه الوسائل أجهزة وبرامج وتطبيقات حاسوبية فعالة ومتطورة مثل برنامج ( إدمودو ) الخاص بإدارة الطلاب واختباراتهم ، وتطبيق ( Classroom ) الذي يسهل التفاعل الإلكتروني بين الطالب والمعلم ، وكذلك مجموعة تطبيقات مخصصة للتعليم أنتجتها شركة قوقل ، وأجهزة وبرمجيات يتم الاستعداد لإدخالها حاليا مصممة لتصحيح اختبارات الطلاب إلكترونيا .

ويضم الفريق الذي تم تكريمه اليوم عددا من المعلمين والإداريين الذين كان لهم دور في الإعداد للمشروع ثم تنفيذه ، وهم الأساتذة : علي الشبيب ، أيمن العلي ، حسين السلمان ، سعيد الرمضان ، هاني الدين ، أحمد الشواف وأحمد الناصر .