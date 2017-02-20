 بحضور مشرفين من تعليم الأحساء .. تكريم فريق المدرسة الإلكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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بحضور مشرفين من تعليم الأحساء .. تكريم فريق المدرسة الإلكترونية

بحضور مشرفين من تعليم الأحساء .. تكريم فريق المدرسة الإلكترونية
المناطق - الأحساء
تم اليوم الإثنين ( 23 جمادى الآخر ) في مدرسة الفيصلية الثانوية بالأحساء تكريم الفريق العامل بمشروع المدرسة الإلكترونية . وقد حضر حفل التكريم كل من رئيس قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي الأستاذ ممدوح الذكرالله ومساعد مدير إدارة الجودة الشاملة في تعليم الأحساء الأستاذ عبدالمنعم الحسين .
ويقوم مشروع المدرسة الإلكترونية على فكرة إدخال منظومة من الأجهزة والوسائل التقنية في التعليم بما يسهم في رفع قدرة المعلم على إيصال المعلومة والفكرة للطالب ، كما يساعد الطالب في المقابل على استيعاب المواد الدراسية . وتتضمن هذه الوسائل أجهزة وبرامج وتطبيقات حاسوبية فعالة ومتطورة مثل برنامج ( إدمودو ) الخاص بإدارة الطلاب واختباراتهم ، وتطبيق ( Classroom ) الذي يسهل التفاعل الإلكتروني بين الطالب والمعلم ، وكذلك مجموعة تطبيقات مخصصة للتعليم أنتجتها شركة قوقل ، وأجهزة وبرمجيات يتم الاستعداد لإدخالها حاليا مصممة لتصحيح اختبارات الطلاب إلكترونيا .
ويضم الفريق الذي تم تكريمه اليوم عددا من المعلمين والإداريين الذين كان لهم دور في الإعداد للمشروع ثم تنفيذه ، وهم الأساتذة : علي الشبيب ، أيمن العلي ، حسين السلمان ، سعيد الرمضان ، هاني الدين ، أحمد الشواف وأحمد الناصر .
وبعد أن قام قائد المدرسة الأستاذ علي الحسن بشرح موجز عن المشروع مشيدا بفريق العمل ، قام الأستاذان ممدوح الذكرالله وعبدالمنعم الحسين بتوزيع الشهادات على المعلمين ، حيث قدما الشكر لقائد المدرسة ولفريق العمل على ما بذلوه من جهود لإدخال التقنية في العملية التعليمية في المدرسة .

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