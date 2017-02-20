 الأهلي الإماراتي يفوز على إستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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الأهلي الإماراتي يفوز على إستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا

الأهلي الإماراتي يفوز على إستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا
المناطق - متابعات

انتزع فريق الأهلي الإماراتي فوزاً صعباً من ضيفه إستقلال طهران الإيراني 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله ماخيتي ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما تعادل فريق إستقلال طهران بهدف سجله أميد إبراهيمي في الدقيقة 74، قبل أن يسجل ماخيتي ديوب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في البطولة، وظل فريق إستقلال طهران بلا نقاط.

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