 ولي ولي العهد يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية تحدد شهر مارس المقبل موعدا للاختبار العملي للمشاركين مدني جازان يباشر تصاعد وانبعاث دخان بمستشفى العميس الطبي ولي ولي العهد يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهلي الإماراتي يفوز على إستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا بحضور مشرفين من تعليم الأحساء .. تكريم فريق المدرسة الإلكترونية تقليد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة رتبته الجديدة الأمير متعب بن عبدالله يستقبل السيناتور الأمريكي جون ماكين مستشفى حقل يهنئ أسرة مواطنة ساهم فريق التدخل السريع في إنقاذها  خبير سياسي : المملكة تمتلك صاروخ يُمكنه تدمير نصف طهران بالصور .. سوق الخضار بالخفجي وخطر الأوبئة المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يعقد اجتماعه الــ ( 17 ) مدني الشرقية يدعو الموطنين المتضررة مركباتهم من الأمطار مراجعة لجان حصر الأضرار بالمنطقة

ولي ولي العهد يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ولي ولي العهد يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
واس - الرياض

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن مشروع الاستراتيجية الشاملة لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين والثروة المعدنية بالمملكة.

كما قدم معالي وزير العدل عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عرضًا حول رفع كفاءة منظومة ما تقدمه الوزارة ومبادراتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 , واطلع المجلس على أهم التحديات والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

C5ILwZqWcAEC-hY

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>