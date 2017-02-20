مدني جازان يباشر تصاعد وانبعاث دخان بمستشفى العميس الطبي

أدى التماس كهربائي بسطح مبنى مستشفى العميس مساء اليوم الى انبعاث وتصاعد دخان للدور الثالث جراء تضرر احد القواطع الكهربائية وتمت السيطرة عليه من قبل العاملين بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق محدود بمستشفى العميس الأهلي بمدينة جيزان وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عباره تصاعد دخان من سطح المستشفى تم السيطرة عليه من قبل العاملين بالمستشفى .

مشيرا الى ان سبب الحادث يعود الى التماس كهربائي في احدى قواطع الكهرباء اثناء اعمال الصيانه .

مبينا انه لم يتم تنفيذ اي عملية اخلاء بالموقع ولم ينتج عن الحادث اصابات او وفيات ولله الحمد.

موضحا انه تم تسليم الموقع لمدير المستشفى مع التأكيد على ضرورة عمل صيانة للتمديدات الكهربائية بالموقع من قبل فرق التشغيل والصيانة بالمستشفى.