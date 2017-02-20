جائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية تحدد شهر مارس المقبل موعدا للاختبار العملي للمشاركين

قررت اللجنة التنفيذية لجائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي تحديد موعد الاختبار العملي للمشاركين في الجائزة والبالغ عددهم 6150 متسابقا في شهر مارس المقبل ، من فرع الأفراد “للرخص الخصوصي والرخص العمومية والنقل الثقيل”، و23 جهة من فرع الجهات الحكومية والأهلية، وكذلك 14 جهة مشاركة من فرع النقل المدرسي والجامعي ، وذلك في مقر مركز التدريب على القيادة بأرامكو السعودية بمدينة الظهران.

وأوضح الأمين العام لمجلس أمناء جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي المهندس سلطان بن حمود الزهراني أن جائزة المنطقة الشرقية اغلقت باب التسجيل في نهاية يناير الماضي، وسجل خلال السنة الحالية عبر موقعها الإلكتروني 6187 متنافسا على جوائز مجموعها أكثر من نصف مليون ريال، مبيناً أن سجلات المتنافسين تمت مراجعتها للتأكد من تطبيق معيار عدم وجود مخالفات مرورية وحوادث على المتسابق خلال الثلاث سنوات الماضية بالتعاون مع إدارة المرور المنطقة .

ودعا المهندس الزهراني المتأهلين للمرحلة الثانية من “السائق المثالي” الإلتزام بالمواعيد المحددة لأداء اختبارهم العملي، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع المتأهلين وتحديد مواعيد اختباراتهم، موضحاً أن هناك لجنة مختصة تم تشكيلها ستقوم بفرز المتنافسين على فرع الجهات الحكومية والأهلية وكذلك فرع النقل المدرسي والجامعي حيث لا تنطبق عليهم آلية الاختبار كما هو في فرع الأفراد .

وأضاف أن مدينة الدمام احتلت المرتبة الاولى من حيث المسجلين في فروع الجائزة حيث سجلت أكثر 41%بينما كانت الاقل تسجيلاً بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية محافظة قرية العليا بنسبة تقل عن 1 % من إجمالي عدد المتنافسين على جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي , بينما بغلت نسبة المتنافسون على فرع الجائزة للرخص الخاصة 95 % من إجمالي المتنافسين خلال العام الحالي , موضحاً أن نسبة الشباب مابين عمر 18 و30 عاماً شكلوا 40 % .

وأبان المهندس الزهراني أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التواصل مع المتنافسين الأفراد المسجلين في فرع الجائزة للرخص الخصوصي والعمومي والنقل الثقيل ممن تنطبق عليهم شروط الجائزة، وذلك لإكمال مرحلة الإختبار العملي، مبينا أن اللجنة التنفيذية قررت أن يطبق الاختبار الميداني في مركز التدريب على القيادة بارامكو السعودية.