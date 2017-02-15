دوري أبطال آسيا : التعاون السعودي يفوز على لوكوموتيف الأوزبكي

حقق فريق التعاون السعودي فوزا مهما على نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدف دون رد اليوم في أول مشاركة له بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017 ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الأولى .

وسجل هدف التعاون لاعبه طلال العبسي بالدقيقة 69 ، ليحقق التعاون أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما يظل فريق لوكوموتيف طشقند بلا نقاط .