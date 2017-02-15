نشاط ألمع يعقد ورشة لمنسقي مشروع تحدي القراءة العربي 

دشن مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ محمد أحمد مفرق صباح اليوم بمركز التدريب التربوي بالجرف ورشة منسقي مشروع تحدي القراءة العربي والتي تستهدف منسقي المشروع في الميدان التربوي .

وأوضح المنسق العام للمشروع الأستاذ محمد علي آل فايع إن المشروع ينفذ في إدارة التعليم وتحديداً البنين للمرة الأولى في على مستوى الإدارة وأنه يعد المشروع العربي الأكبر للمدارس والذي يهدف إلى تنمية حب الطفل والشاب بالكتاب ويجعلها عادة متأصلة لديهم وتنمية مهارة التفكير التحليلي والنقد والتعبير . وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي .

وحول آلية المشروع قال آل فائع أن الطالب يمر بخمس مراحل يقرأ في كل مرحلة عشرة كتب ويلخصها في جوازات التحدي المعدة لذلك وفق ألوان محددة لكل مرحلة ، ثم تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة على مستوى المدرسة ثم الإدارة التعليمية ثم الوزارة ثم الدول العربية وصولاً للتصفيات النهائية التي تعقد في دبي .

وعن الورشة ذكر أنها بدأت بكلمة لمدير النشاط أكد فيها على أهمية المشروع ووجه المنسقين بضرورة الاهتمام بهذا المشروع ثم قدم المنسق تعريفاً بالمشروع عقبه آلية التسجيل والتنفيذ ومراحل التحكيم ثم فتح النقاش والاستفسارات للمنسقين وختمت الورشة بالتوصيات .