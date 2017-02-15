 المستشارة بالكونجرس الأمريكي تنوه بحيادية مركز الملك سلمان للإغاثة في التعامل مع المحتاجين في اليمن وتصف جهود المركز بالمشرفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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المستشارة بالكونجرس الأمريكي تنوه بحيادية مركز الملك سلمان للإغاثة في التعامل مع المحتاجين في اليمن وتصف جهود المركز بالمشرفة

المستشارة بالكونجرس الأمريكي تنوه بحيادية مركز الملك سلمان للإغاثة في التعامل مع المحتاجين في اليمن وتصف جهود المركز بالمشرفة
واس - الرياض

زار وفد من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة المستشارة السياسية مديرة عمليات الكونجرس الأمريكي داني سبر اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث كان في استقبالهم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وقيادات المركز، حيث اطلع الوفد على إنجازات المركز والخدمات والبرامج، التي نفذها للشعوب المنكوبة في 37 دولة بأربع قارات .
وتطرَّق النقاش لعددٍ من الموضوعات التي تهتمُّ بالجانب الإغاثي، والزيارات المهمة التي قام بها معالي المشرف العام على المركز لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الأوروبية وغيرها وتخدم سير العمل الإغاثي والإنساني، بالإضافة إلى استعراض البرامج التنفيذية التي وقَّعها مع عددٍ من منظمات الأمم المتحدة، وافتتاح مكاتب لتلك المنظمات بمقر المركز.
كما تجوَّل الوفد في أرجاء المركز وشاهدوا مكاتب منظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى زيارة المركز الإعلامي.
وعبرت رئيسة الوفد سبر عن سعادتها لتواجدها في المملكة, والتعرف على المساعدات الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وعلى صعيد أزمة اللاجئين السوريين قالت داني سبر إنه من المهم لدينا أن نعلم حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لاستضافة اللاجئين السوريين وتقديم مختلف الخدمات الإغاثية لهم, مما أسهم في اندماجهم في المجتمع، منوهة بحيادية مركز الملك سلمان للإغاثة في التعامل مع المحتاجين في مختلف المحافظات اليمنية مما أكسب المركز ثقة الشعب اليمني, مشيدة بالجهود المشرفة للمركز في دول العالم .

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